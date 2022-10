Paper Cut Mansion fait ses cartons direction la Nintendo Switch

Dévelppé par l''équipe de Space Lizard Studio, Paper Cut Mansion vous propose de vivre une aventure originale où le genre roguelike rencontre un univers de carton du plus bel effet. Attendu en premier lieu sur PC pour le 27 octobre 2022, le titre a également été confirmé sur Nintendo Switch pour une date ultérieure encore inconnue. En attendant d'en apprendre davantage, nous vous laissons découvrir le dernier trailer de Paper Cut Mansion ci-dessous.

Dévoilez une foule de secrets inquiétants dans ce roguelike d'action et d'horreur où vous incarnez Toby, un inspecteur de police qui arrive sur la route menant au vieux manoir éponyme. Vous devrez mettre vos talents de détective à l'épreuve en cherchant à découvrir l'histoire qui se cache derrière ce lieu sinistre, chaque passage vous donnant l'occasion de collecter une nouvelle preuve à ajouter au tableau des indices.

Dans Paper Cut Mansion, chaque course sera unique, vous débloquerez de nouvelles capacités et découvrirez de nouveaux équipements. Vous aurez ainsi la possibilité de définir votre propre style de jeu, tout en ayant plus de chances de surmonter les défis que chaque tentative générée de manière procédurale vous réserve. L'intrigue est renforcée par un mécanisme de saut dimensionnel qui vous permet de passer d'une version alternative d'un même lieu à une autre, ce qui modifie l'esthétique et la jouabilité.