Paper Cut Mansion - La maison de l'horreur s'invite sur Nintendo Switch

Envoe d'une petite expérience mêlant horreur et roguelite ? Thunderful et Space Lizard Studio viennent de confirmer la sortie dans le courant de l'année 2022 de Paper Cut Mansion sur Nintendo Switch et supports concurrents. Au menu, l'exploration d'une bâtisse étrange, des énigmes, et une myriade d'ennemis dont il faudra vous débarrasser. En attendant davantage d'informations, nous vous laissons découvrir le trailer ci-dessous.

Dans Paper Cut Mansion, vous incarnez Toby, un inspecteur de police qui arrive sur la route menant au vieux manoir éponyme. Vous mettrez vos talents de détective à l'épreuve en cherchant à démêler l'histoire qui se cache derrière ce lieu étrange, chaque passage vous donnant l'occasion de collecter une nouvelle preuve à ajouter au tableau des indices. Les intrigants personnages que vous rencontrerez au cours de votre exploration pourront vous aider ou vous gêner : certains vous proposeront des quêtes qui vous permettront d'obtenir des récompenses utiles, d'autres essaieront de se cacher et d'autres encore vous poursuivront. Run après run, Paper Cut Mansion vous offrira l'opportunité de définir votre style de jeu en débloquant de nouvelles capacités et en découvrant de nouveaux équipements qui vous donneront une meilleure chance de surmonter les défis que chaque course générée de manière procédurale vous lancera. L'intrigue est renforcée par un mécanisme de saut dimensionnel qui vous permet de passer d'une version alternative d'un même lieu à une autre, ce qui change l'esthétique et la jouabilité. Avec une variété d'ennemis, d'indices, de quêtes, de secrets, de butins et d'énigmes logiques convaincantes disséminés dans le manoir, il y a toujours quelque chose d'intriguant à découvrir à chaque course, ainsi qu'une variété de choses à faire - de l'amélioration de votre kit à la résolution d'énigmes, en passant par la plongée dans l'histoire tortueuse de Paper Cut Mansion. L'incroyable esthétique du jeu est rendue par des moyens traditionnels et numériques. Chaque texture est dessinée à la main sur du papier, puis scannée dans un ordinateur, pour être modélisée en objets de papier 3D. La combinaison de visuels uniques, d'un gameplay à plusieurs niveaux et d'interludes musicaux fait de Paper Cut Mansion une expérience d'horreur roguelite que vous ne voudrez pas manquer !