Panzer Paladin enfin disponible sur Nintendo Switch

Mêlant plateformes, aventure et action que ce soit à pied ou à bord de votre armure high tech, Panzer Paladin est enfin disponible sur Nintendo Switch ce mardi 21 juille t. Proposé au tarif de 18€ sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons ci-dessous le descriptif officiel du jeu ainsi qu'un trailer de présentation.

Vos cheveux se dresseront peut-être sur votre tête à la vue d’épées géantes flamboyant dans le ciel étoilé, mais ne vous laissez pas abattre! Le sinistre Ravenous et ses légions de démons cruels sont prêts à livrer la bataille. Toutes les armées du monde leur ont succombé, toutefois, l’humanité dispose d’un seul dernier atout : une armure énergétique à la fine pointe de la technologie que l’on appelle Paladin.

C'est maintenant au tour de la puissante androïde Flame de devenir écuyère, de prendre le contrôle du Paladin et de traquer tous les gardiens d'armes et leur chef diabolique. La confrontation entre les plus hautes prouesses technologiques de l'humanité et les puissantes forces de l'occulte est lancée!

Saisissez les armes des habitants de l'Autre Monde et prenez votre terrible revanche! Montrez-leur la puissance de la technologie de pointe combinée au maniement habile du sabre. Tranchez, écrasez et envahissez l’ennemi à travers une série de niveaux époustouflants situés dans le monde entier, le tout rendu dans de glorieux graphiques 8-bit! Enfilez votre armure Panzer Paladin et emparez-vous de vos armes!