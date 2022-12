Panda Punch - Une aventure sauvage à petit prix sur Nintendo Switch

Dernier titre de l'année aux éditions Ratalaika Games, Panda Punch vous propose d'incarner un panda roux dans un petit jeu action/aventure au petit prix de 3,99€. Pour découvrir ce qui vous attend, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Panda Punch est un jeu de plateforme puzzle dans lequel vous contrôlez un panda rouge au bras bionique et sauvez le monde d'une invasion de robots aliens.

En chemin, vous devrez résoudre des casse-têtes dans les niveaux, collectionner des pièces, chercher des super pièces et améliorer vos compétences avec le soutien du forgeron. Préparez-vous à vaincre des boss intimidants et obtenir de nouvelles capacités innovantes. Proposant 58 niveaux regorgeant de pièges, secrets et ennemis, il y a énormément à explorer et découvrir.

Saurez-vous utiliser vos talents pour aider ce panda rouge à devenir un héros ?

Fonctionnalités :