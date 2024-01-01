Pampas & Selene s'offre une version physique pour cet été sur Nintendo Switch
Titre sorti initialement en 2024 sur l'eShop de la Nintendo Switch; le metroidvania rétro en co-op Pampas & Selene aura très bientôt le droit à son édition physique sur Nintendo Switch et PS5. Fruit d'un nouveau partenariat entre Tesura Games, le développeur UnEpic Games et Maximum Entertainment France, le titre sera ainsi disponible à partir dy 31 juillet 2026. Nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous ainsi qu'un aperçu des éditions physiques.
Pampas & Selene : The Maze of Demons reprend tout ce que vous aimez dans les metroidvanias classiques et les rassemble avec une touche coopérative et moderne ! Rejoignez Pampas et Selene alors qu'ils collectent de puissants artefacts, vaincre des monstres, des démons et un mal vengeur avec l'aide des dieux eux-mêmes !