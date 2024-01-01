Pampas & Selene s'offre une version physique pour cet été sur Nintendo Switch

Titre sorti initialement en 2024 sur l'eShop de la Nintendo Switch; le metroidvania rétro en co-op Pampas & Selene aura très bientôt le droit à son édition physique sur Nintendo Switch et PS5. Fruit d'un nouveau partenariat entre Tesura Games, le développeur UnEpic Games et Maximum Entertainment France, le titre sera ainsi disponible à partir dy 31 juillet 2026 . Nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous ainsi qu'un aperçu des éditions physiques.

Edition Standard

Edition Collector

Comprend :

le jeu physique original (Switch ou PS5)

le Manuel d'instructions

une Jaquette réversible

un code de téléchargement du jeu Mini Ghost

le Manga prologue (par @Maiku_no_Koe)

la Bande Son (originale + version MSX) sur CD-ROM

un Standee acrylique de Pampas & Selene

le tout, dans une boîte Collector