Palia - Un MMO de simulation de vie gratuit à découvrir dès maintenant sur Nintendo Switch

Passé relativement inaperçu sur les réseaux francophones, Palia développé par Singularity 6 est disponible dès à présent sur l'eShop de la Nintendo Switch. Derrière ce nom se cache en réalité un MMO free-to-play nous permettant de nous réunir jusqu'à 25 joueurs en simultanée, pour vivre une expérience de simulation de vie. Nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous, et si le cœur vous en dit, il ne vous restera plus qu'à vous rendre sur l'eShop pour télécharger le jeu.

Explorez un nouveau monde avec Palia, un MMO de simulation gratuit. Cuisinez, pêchez et labourez la terre en vivant la vie de vos rêves. Plongez dans une aventure magique, rencontrez des personnages hauts en couleur et percez le mystère de la civilisation perdue !

Faites ce que vous aimez

Adonnez-vous à la pêche, à l'agriculture, à la cueillette, à la cuisine et à la chasse aux insectes : dans Palia, vous pouvez vivre de la terre comme vous l'entendez. Prenez soin de votre maison et cultivez votre jardin, ou partez explorer la vallée de Kilima ou la baie de Bahari à la recherche d'objets, d'ingrédients et de créatures rares.

Une aventure en constante évolution

Rejoignez un tout nouveau monde au côté d'autres joueurs et percez le mystère de la civilisation disparue.

Liez-vous d'amitié avec les Majiri, découvrez leur histoire, cultivez vos relations et rencontrez peut-être même l'amour ! Faites, vous aussi, preuve de générosité en offrant des cadeaux à la communauté et en perfectionnant vos compétences en pêche, en chasse, en artisanat et bien plus encore.

Créez votre petit nid douillet

Créez un avatar à votre image et bâtissez la maison de vos rêves ! Rendez votre maison unique en la décorant et en la personnalisant à l'aide de centaines d'objets à fabriquer.

L'union fait la force

Jouez en solo ou avec vos amis ! Palia est une communauté amicale et sympathique qui vous accueillera toujours à bras ouverts. Découvrez un monde magique rempli de nouveaux amis et de nombreux autres joueurs, et profitez de cette aventure tous ensemble.