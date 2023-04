Paleo Pines Dino Ranch - Un nouveau jeu de simulation agricole en vue pour cet automne sur Nintendo Switch

Le monde de la simulation agricole n'a pas fini de se développer sur consoles de jeu. Prochains challengers, Modus Games, le développeur ItalicPig et Just For Games vont proposer le nouveau jeu Paleo Pines. Attendu sur Nintendo Switch et supports ocncurrents dans le courant de l'automne 2023, le titre aura également le droit à une version physique.

À propos de Paleo Pines : Bienvenue à Paleo Pines, une île charmante connue pour ses sympathiques dinosaures, ses habitants excentriques et son passé mystérieux. Ici, l'évolution a pris un chemin différent, créant un monde dans lequel humains et dinosaures cohabitent en harmonie ! Partez avec Lucky – votre compagnon dinosaure – pour découvrir les secrets de l'île et découvrir de nouveaux dino. Votre arrivée sur l'île est accueillie avec une curiosité amicale par les habitants de la ville qui vous aideront dans votre quête (et pourraient vous donner plus de travail !). Avec Lucky, construisez un ranch prospère, aidez les villageois, liez-vous d'amitié avec d'adorables dinosaures et découvrez l'histoire perdue de l'île pour construire votre confortable sanctuaire de dinosaures. L'édition physique de Paleo Pines comprend un livre d’art numérique. Caractéristiques principales : Embarquez pour une Dino-Quête : Partez pour une aventure animée avec Lucky, votre ami dino. Les autres Parasaurolophus ont disparu et c'est à vous et à Lucky de découvrir où ils se trouvent. Construisez une nouvelle maison, faites-vous des amis et découvrez l'histoire perdue de l'île.

Créez votre sanctuaire agréable de dinosaures : Installez votre base sur l'île au fur et à mesure de votre quête. Maîtrisez l'art de l'élevage de dinosaures, en faisant pousser des cultures, en faisant du commerce avec les habitants de la ville et en faisant appel à vos amis dinosaures pour produire une récolte rugissante.

Découvrez et liez-vous d'amitié avec les dinosaures : Des troupeaux de dinosaures effrontés parcourent les zones sauvages en attendant de devenir vos amis, ainsi que des aides de ranch. Attirez-les en imitant leurs cris avec votre flûte, puis apprivoisez-les avec une friandise savoureuse et une petite tape amicale sur le museau !

Explorez des paysages enchanteurs : Il y a beaucoup à explorer dans la nature sauvage de Paleo Pines, des champs fleuris de Veridian Valley aux hauts canyons d'Ariacotta. Profitez au maximum de chaque journée en vous aventurant dans les paysages luxuriants de l'île, chacun avec son propre charme, des objets à collecter et des dinosaures à découvrir.

Liez-vous d'amitié avec une charmante communauté : Un groupe de citadins excentriques (mais amicaux !) sur l'île ont hâte de vous rencontrer et de vous aider dans votre quête. Au cours de votre exploration, vous rencontrerez de nouveaux personnages, chacun avec sa propre histoire, ses quêtes, ses objets ou ses connaissances à partager… et ses potins à échanger.