Paint the Town Red : un défouloir sanglant débarque bientôt sur Nintendo Switch

La Nintendo Switch s'apprête à accueillir un nouveau jeu de réflexion de baston dans sa ludothèque, Paint the Town Red débarquera, au prix de 19,99 euros, sur l'eShop le 29 juillet prochain . Développé et édité par South East Games, le titre est un jeu de bagarre aussi violent que défoulant dans lequel des éléments Roguelite sont saupoudrés ici et là. Le jeu vous demandera de détruire (littéralement) vos ennemis sous vos coups afin de braver les vagues d'ennemis en pixels qu'il mettra en travers de votre route en étant le plus violent possible. Pas de panique cependant, Paint the Town Red dispose d'une esthétique assez simpliste et drôle pour passer sous les radars des associations et des militants anti-jeux-vidéos.

Que pensez-vous de ce défouloir en arrivage express sur Nintendo Switch ?