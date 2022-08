PAC-MAN WORLD Re-PAC - La gomme jaune se dévoile dans deux nouveaux trailers

Sorti il y a maintenant plus de 20 ans, PAC-MAN World s'offre cette année une nouvelle refonte avec l'annonce de PAC-MAN WORLD Re-PAC sur Nintendo Switch et supports concurrents. Attendu pour le 26 août 2022, nous vous laissons découvrir ci-dessous l'opening du jeu, ainsi qu'un trailer faisant un comparatif entre le jeu original et la nouvelle version de 2022.

La première vidéo présente l’évolution graphique qui permet à PAC-MAN de rentrer dans une nouvelle ère. PAC-MAN WORLD Re-PAC propose de retrouver un monde rempli d’aventures originales où notre héros poursuit les fantômes pour sauver PAC-MOM, PAC-BOY, PAC-SIS, le professeur PAC, PAC-BUDDY et Pooka mais découvre un nouvel ennemi, le redoutable TOC-MAN. Dans la seconde vidéo, les joueurs en apprennent plus sur le voyage de PAC-MAN dans six mondes mystérieux pour sauver sa famille en pourchassant Blinky, Pinky, Inky et Clyde. PAC-MAN sera en mesure d’utiliser un large éventail de mouvements pour se frayer un chemin à travers les différents environnements que le jeu à offrir. Mais alors que le Bomb Attack, le Bomb Dot ou le Metal PAC-MAN font leur grand retour, PAC-MAN peu désormais rebondir, rouler, planer, prolonger le temps de ses sauts, manger des Pac-gommes pour se transformer en MEGA PAC-MAN lui permettant d’attaquer les fantômes. PAC-MAN WORLD Re-PAC dispose également d’un mode facile, avec plusieurs caractéristiques comme des « blocs faciles » supplémentaires qui aideront tous les joueurs à profiter du jeu à leur rythme. PAC-MAN WORLD Re-PAC sera disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.