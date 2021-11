Pac-Man Museum + La boule jaune revient dans une nouvelle compilation sur Nintendo Switch

Nouvelle collection de jeux estampillée Bandai Namco, Pac-Man Museum + propose aux joueurs de (re)RE-découvrir les aventures de la star Pac-Man à travers 14 épisodes dont certains n'étaient pas ré-apparus depuis des années. Une occasion idéale de jouer aux premiers titres disponibles en salle d'arcade, jusqu'au plus récents comme Pac-Man Battle Royale et Pac-Man 256. Vous trouverez ci-dessous la liste des 14 jeux présents dans la compilation, ainsi qu'un descriptif officiel fourni par Bandai Namco.

Les jeux dans PAC-MAN MUSEUM +, comprennent :

PAC-MAN SUPER PAC-MAN PAC & PAL PAC-LAND PAC-MANIA PAC-ATTACK PAC-IN-TIME PAC-MAN ARRANGEMENT Arcade ver. PAC-MAN ARRANGEMENT CS ver. PAC-MAN CHAMPIONSHIP EDITION PAC Motos PAC’N ROLL REMIX PAC-MAN BATTLE ROYALE PAC-MAN 256

De plus, PAC-MAN MUSEUM+ dispose d’une interface visuelle unique qui ressemble à un centre de jeu d’arcade. Les joueurs peuvent personnaliser leur centre de jeu en plaçant des armoires, des décorations et des souvenirs dans leur arcade personnalisée. En outre, il existe un système de progression basé sur les missions où la réussite de celles-ci récompense les joueurs avec des pièces qui peuvent être utilisées pour débloquer plus de missions ou d’objets que les joueurs peuvent placer dans leur salle d’arcade virtuelle.