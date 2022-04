Oxide Room 104 - Un univers cauchemardesque débarque en version physique sur Nintendo Switch

Si vous êtes en manque de jeux d'horreur, Perp Games, le développeur WildSphere et Just For Games viennent d'annoncer la sortie sur Nintendo Switch et consoles Playstation du titre Oxide Room 104. Si le titre sortira en août sur Nintendo Switch, soit 2 mois après les versions Playstation, le survival-horror aura également le droit à une version physique. En attendant de découvrir le titre plus en profondeur, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

À propos de Oxide Room 104 : Oxide Room 104 est un jeu terrifiant d'horreur corporelle en solo, situé dans un vieux motel. Kidnappé et emprisonné, à la merci d'un Docteur impitoyable, vous devez tenter d'échapper à cette situation périlleuse et éviter une créature hideuse qui vous traque. Vous vous réveillez dans la baignoire d'une chambre de motel, nu, blessé et sans aucun souvenir de ce qui s'est passé. À partir de ce moment, tout ce que vous ferez vous mènera à l'une des quatre fins différentes. Trois d'entre elles ne sont pas bonnes du tout… Caractéristiques principales : Une créature hideuse qui vous traque à chaque tournant et attend vos erreurs.

Un jeu solo dont la mécanique est basée sur des actions et des prises de décision en temps réel. Prendre les bonnes décisions est crucial pour survivre.

De nombreuses combinaisons d'actions qui affecteront vos chances de s'échapper ou de mourir.

Chaque fois que vous, le personnage principal, mourez, vous vous réveillez à nouveau dans la baignoire, mais les choses dans le motel ont changé ; certaines options/articles ne sont pas disponibles, il y en a de nouveaux, et d'autres ne sont tout simplement pas les mêmes....

Prise en charge de la manette Dualsense sur Playstation 5 : retours haptiques et gâchettes adaptatives.