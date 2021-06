Le Cross-play s'apprête à débarquer dans Overwatch

Bonne nouvelle pour les joueurs d'Overwatch sur Nintendo Switch, mais aussi pour les joueurs sur d'autres plateformes, le cross-play s'apprête à débarquer sur le jeu. Les joueurs évoluant sur toutes les plateformes confondues vont pouvoir s'entraider ou s'affronter en ligne grâce à cette nouvelle fonctionnalité actuellement en beta-test pour le jeu.

C'est via une vidéo et un long texte sur le site officiel du jeu que Blizzard a partagé la nouvelle et la démarche à suivre afin d'activer cette toute nouvelle fonctionnalité gratuite. Cerise sur le gâteau les joueurs activant l'option avant le 31 décembre 2021 recevront gratuitement un coffre doré pour les remercier. Petit bémol, les joueurs consoles vont avoir l'obligation de créer un compte battle.net qu'ils désirent utiliser le cross-play ou non, le jeu deviendra injouable sans compte à compter du déploiement officiel du cross-play.

Que pensez-vous de cette nouvelle fonctionnalité ? Il semblerait en tout cas que Blizzard se serve d'Overwatch premier du nom afin de tester les futures fonctionnalités d'Overwatch 2, lui aussi prévu sur Nintendo Switch dans un futur plus ou moins lointain.