OVERLORD: ESCAPE FROM NAZARICK s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Light Novel imaginé par Maruyama Kugane décliné ensuite en manga et en animé, OVERLORD a fait son bonhomme de chemin jusqu'à avoir le droit à son jeu vidéo sur Nintendo Switch : OVERLORD: ESCAPE FROM NAZARICK. Prenant la forme d'un Metroidvania rétro, le jeu vous propose non pas d'incarner Ainz Ooal Gown mais Clémentine, une des première antagoniste connue comme étant une sadique psychopathe, mais amnésique pour les besoins de ce jeu dont le scénario inédit a été imaginé par Maruyama Kugane. Initialement sorti sur l'eShop en juin 2022, le jeu aura le droit à sa propre version physique européenne début 2024 grâce à un partenariat signé entre KADOKAWA et SelectaPlay.

OVERLORD : ESCAPE FROM NAZARICK est un jeu d'action dark fantasy en 2D, dans lequel le joueur incarne la guerrière Clémentine qui se réveille dans la Grande Tombe souterraine de Nazarick. Elle a été emprisonnée par un mystérieux mort-vivant appelé Ainz Ooal Gown, qui la force à participer à des expériences brutales. Privée de ses armes et amnésique, elle doit vaincre Ainz et ses nombreux serviteurs pour retrouver la liberté. Pour s'échapper de la Grande Tombe de Nazarick, les joueurs découvriront.. : Des mouvements de parkours pleins d'action

Des arts martiaux et des attaques magiques

Un arsenal complet d'armes et d'améliorations

L'exploration pour retrouver la mémoire de Clémentine et révéler la vérité. Cette aventure d'action dark fantasy mettra les joueurs au défi avec des niveaux intrigants à explorer et des combats de boss intenses où les arts martiaux, la magie et les armes améliorables sont les clés pour survivre aux plus redoutables serviteurs d'Ainz. Ce Metroidvania inspiré de l'art du pixel est l'un des jeux les plus vendus, basé sur la série d'animation populaire "OVERLORD", dans une histoire entièrement supervisée par M. Maruyama Kugane.

Source : Nintendo