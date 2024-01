OVERLORD: ESCAPE FROM NAZARICK - SelectaPlay dévoile le contenu de son édition physique sur Nintendo Switch

Light Novel imaginé par Maruyama Kugane décliné ensuite en manga et en animé, OVERLORD a fait son bonhomme de chemin jusqu'à avoir le droit à son jeu vidéo sur Nintendo Switch : OVERLORD: ESCAPE FROM NAZARICK. Prenant la forme d'un Metroidvania rétro, le jeu vous propose non pas d'incarner Ainz Ooal Gown mais Clémentine, une des première antagoniste connue comme étant une sadique psychopathe, mais amnésique pour les besoins de ce jeu dont le scénario inédit a été imaginé par Maruyama Kugane. Initialement sorti sur l'eShop en juin 2022, KADOKAWA et SelectaPlay avaient annoncé un partenariat pour proposer aux joueurs une édition physique du jeu. Attendu pour le début de l'année 2024 , l'édition physique a été dévoilée par le biais d'un nouveau trailer.

OVERLORD : ESCAPE FROM NAZARICK est un jeu d'action dark fantasy en 2D, dans lequel le joueur incarne la guerrière Clémentine qui se réveille dans la Grande Tombe souterraine de Nazarick. Elle a été emprisonnée par un mystérieux mort-vivant appelé Ainz Ooal Gown, qui la force à participer à des expériences brutales. Privée de ses armes et amnésique, elle doit vaincre Ainz et ses nombreux serviteurs pour retrouver la liberté. Caractéristiques S'échapper de la Grande Tombe de Nazarick - Au début, Clémentine ne sera pas armée et, en raison de son amnésie, ne pourra pas exercer toutes ses capacités. Clémentine devra explorer le moindre recoin du Grand Tombeau de Nazarick afin de retrouver son arsenal d'armes et de pouvoirs et de les utiliser pour s'échapper.

Retrouvez les souvenirs de Clémentine et découvrez la vérité - Les souvenirs de Clémentine sont cachés dans les différentes étapes du jeu sous la forme de fragments de mémoire. Trouvez-les pour élucider les nombreux mystères qui entourent la situation difficile dans laquelle se trouve Clémentine. Le monde riche d'Overlord est à explorer dans ce metroidvania robuste et scénarisé.