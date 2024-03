OVERLORD: ESCAPE FROM NAZARICK - La version physique confirmée pour la France

Light Novel imaginé par Maruyama Kugane décliné ensuite en manga et en animé, OVERLORD a fait son bonhomme de chemin jusqu'à avoir le droit à son jeu vidéo sur Nintendo Switch : OVERLORD: ESCAPE FROM NAZARICK. Prenant la forme d'un Metroidvania rétro, le jeu vous propose non pas d'incarner Ainz Ooal Gown mais Clémentine, une des première antagoniste connue comme étant une sadique psychopathe, mais amnésique pour les besoins de ce jeu dont le scénario inédit a été imaginé par Maruyama Kugane. Initialement sorti sur l'eShop en juin 2022, KADOKAWA et SelectaPlay avaient annoncé un partenariat pour proposer aux joueurs une édition physique du jeu. Concernant le territoire français, un partenariat a été signé avec Maximum Entertainment (ex-Just For Games) pour proposer la version physique dans les étals français à partir du 17 mai 2024 . L'édition Standard contient le jeu de base ainsi qu'un manuel d'instruction imprimé. L'édition Limitée contient en supplément la Bande-Son sur CD et en téléchargement, un artbook physique et numérique, un insigne d'aventurier de Classe Adamantine, le tout dans une boîte Collector.

À propos de Overlord: Escape From Nazarick : Clémentine se réveille et se retrouve emprisonnée dans le Grand Tombeau de Nazarick par nul autre que l'Être Suprême, Ainz Ooal Gown, qui la force à participer à ses expériences brutales. Privée de ses armes préférées et d'une bonne partie de ses souvenirs, Clémentine doit vaincre tous les serviteurs les plus redoutables d'Ainz alors qu'elle se fraye un chemin vers la liberté. La recherche vers la sortie commence maintenant ! Caractéristiques principales : Évadez-vous du Grand Tombeau de Nazarick : Au début, Clémentine sera désarmée, et à cause de son amnésie, incapable d'exercer toute l'étendue de ses capacités. Elle devra explorer chaque recoin du Grand Tombeau de Nazarick afin de récupérer son arsenal d'armes et de pouvoirs et de les utiliser pour s'échapper.

Parkour plein d'action : L'incroyable agilité de Clémentine lui permet d'effectuer des prouesses de parkour surhumaines qui l'aideront à naviguer dans son environnement de diverses manières.

Arts martiaux et magie : utilisez le large éventail de capacités de Clémentine pour augmenter sa puissance de feu et sa mobilité.

La maîtrise de différents types de magie sera essentielle pour explorer les différentes étapes du jeu.

Améliorez les armes : améliorez les armes que vous trouvez autour du tombeau pour exploiter les faiblesses de vos ennemis et perfectionner vos armes préférées à la perfection.

Retrouvez les souvenirs de Clémentine et découvrez la vérité : les souvenirs de Clémentine seront cachés tout au long des différentes étapes du jeu sous forme de fragments de mémoire. Trouvez-les pour percer les nombreux mystères entourant la situation actuelle difficile de Clémentine.