Overcooked! 2 Nintendo Switch 2 Edition disponible dès à présent

Team17 et Ghost Town Games sont fiers d'annoncer la sortie ce jour de Overcooked! 2 Nintendo Switch 2 Edition. Au menu de cette nouvelle version :

Graphismes améliorés, équivalents à ceux d'un PC.

Gameplay en 4K à 60 images par seconde lorsque la console est connectée à sa station d'accueil : profitez des incendies de cuisine en 4K.

Caméra Play : profitez des rires et de la joie sur les visages de vos amis pendant que vous parcourez le royaume des oignons. Vous saurez exactement vers qui crier à l'aide lorsque le hamburger que vous étiez en train de faire griller aura été jeté !

Partage de jeu : recrutez de nouveaux chefs dans votre équipe, même ceux qui ne possèdent pas Overcooked! 2. Vous pouvez jouer en local ou en ligne, à condition que l'un d'entre vous ait ses ustensiles de cuisine à portée de main !

Et permettez-nous de vous présenter le nouveau membre de l'équipe de cuisine : l'ornithorynque platine immaculé !

Les chefs pourront toujours jouer avec les joueurs Nintendo Switch et tous les DLC que vous possédez déjà seront conservés. Pour ceux qui s'inquiètent pour leurs fichiers de sauvegarde et la perte de leurs précieuses 3 étoiles, n'ayez crainte ! La progression peut être transférée entre les deux plateformes. Côté tarif, les joueurs pourront acheter la version Nintendo Switch 2 Edition au prix de 29,99€. Et si vous possédez déjà la version Nintendo Switch 2, vous pourrez simplement télécharger la mise à niveau Nintendo Switch 2 au prix de 9,99€.