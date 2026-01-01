OVER REQUIEMZ - Un nouveau visual novel en route pour fin août sur Nintendo Switch

C'est un des studios passé expert dans le genre du Visual Novel, et qui semble vouer une place de choix à ses jeux sur Nintendo Switch. Aksys Games vient en effet d'annoncer que son jeu OVER REQUIEMZ sera officiellement disponible sur la console hybride à partir du 20 août 2026 . Malheureusement comme pour la plupart des Visual Novel, il faudra nous contenter d'une localisation des textes en anglais.

Vous avez été emporté jusqu’à Oz, un royaume lointain gouverné par quatre sorcières et le roi, après avoir été pris dans une terrible tornade. Mais vous n’y êtes pas le bienvenu. Condamné à mort dès votre arrivée, vous êtes envoyé enquêter sur de mystérieuses ruines aux côtés de quatre meurtriers dans le couloir de la mort et d’un mystérieux superviseur chargé de les encadrer. Votre seul espoir est d’échapper à cette sentence et de trouver un moyen de rentrer chez vous.

Dans une réinterprétation sombre du conte classique, la lycéenne Yuhiru est emportée par une étrange tornade et se retrouve perdue à Oz. Là-bas, elle est injustement condamnée à mort et contrainte de voyager avec quatre condamnés à mort et leur superviseur. Leur destination ? D’étranges ruines qui ressemblent à son monde d’origine, mais en ruines et infestées de monstres. À la merci de ses compagnons de route, Yuhiru devra faire face à de nombreux choix difficiles tout au long de son périple. Mais il y a une chose qu’elle ne doit jamais oublier : personne n’est perdu à jamais, peu importe jusqu’où il s’est égaré.