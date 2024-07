Over Horizon X Steel Empire est disponible sur Nintendo Switch

Si vous aimez les jeux de tir à défilement latéral rétro, Over Horizon X Steel Empire devrait vous apporter entière satisfaction. Proposer dès à présent au prix de 14,99€, le jeu est en fait une compilation de trois titres sortie sur Mega Drive, NES et Game Boy Advance :

Découvrez Over Horizon, un successeur de Steel Empire. Dans cette aventure spatiale, vous traverserez des univers étranges à bord de votre fidèle vaisseau. Améliorez trois armes différentes et combinez-les pour affronter des boss énormes et des ennemis variés.

Plongez également dans l'histoire du jeu vidéo et faites rugir vos moteurs dans des shoot 'em up cultes entièrement jouables sur les plateformes modernes. Situé dans un univers steampunk, Steel Empire vous permet de choisir entre l'avion Striker et le Zeppelin équipé d'un lance-mines aérien pour lutter contre l'invasion de l'Empire Motorhead.