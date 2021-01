Ova Magica - Un jeu indé mélangeant les licences de Stardew Valley, Harvest Moon et Pokémon financé en moins de 3h sur Kickstarter

Système idéal pour de nombreux développeurs afin de financer leurs projets de jeux, le financement participatif vient de permettre à un tout nouveau projet de voir le jour : Ova Magica. Développé par ClaudiaTheDev, Ova Magica se présente comme la rencontre des licences Stardew Valley, Slime Rancher, Harvest Moon et Pokémon, à destination de divers supports dont la Nintendo Switch.

L'idée de base du jeu est très simple, proposer une expérience de simulation de vie à la ferme tout en proposant un système d'élevage de créatures dénommées Blobs qui vous aideront à la ferme mais aussi pour combattre lors de vos phases d'exploration. Si ces créatures pourront évoluer et prendre de nouvelles formes comme dans un Pokémon, vous ne devrez pas non plus négliger votre travail à la ferme, ainsi que développer votre vie sociale et trouver votre âme sœur.

Proposé en financement participatif via la plateforme Kickstarter, ClaudiaTheDev demandait un capital de départ de 20.000€ pour lancer officiellement son projet. Suite à un engouement important sur les réseaux sociaux, le jeu a atteint son objectif en à peine 3 heures, dépassant à l'heure où nous écrivons ces lignes les 34.500€ d'engagement.

Attendu dans le courant du mois de juillet 2022 , Ova Magica sera proposé en dématérialisé, mais une version physique du jeu est également au programme.Si vous souhaitez tout connaître de Ova Magica, et pourquoi pas participer à votre tour à sa campagne de financement, nous vous laissons découvrir la page Kickstarter du projet juste ici.

It happened????! #OvaMagica funded 100% in less than 3 hours! Thank you????https://t.co/bYsP5Vv3ww



Not just that but we also beat the first stretch goal????!

There will be an update post with more details about it tomorrow.



❓ Have you picked up your reward or Switch physical????!? pic.twitter.com/H59xbS6VIF