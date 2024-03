Outward - Le RPG de Nine Dots Studio est disponible sur Nintendo Switch

Sorti depuis 20219 sur supports concurrents, le RPG fantastique en monde ouvert Outward s'est offert une petite virée sur Nintendo Switch. Disponible depuis ce 28 mars 2024 en dématérialisé mais également en version physique, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

En tant qu'aventurier tout ce qu’il y a ordinaire, vous devrez non seulement vous cacher et vous défendre des créatures menaçantes, mais aussi braver les aléas de l’environnement. Mais ce n’est pas tout, puisque vous devrez également vous protéger des maladies infectieuses, veiller à bien dormir et surtout rester hydraté.

Lancez-vous dans des expéditions périlleuses à travers des terres sauvages pour atteindre de nouvelles villes, entreprendre des missions variées et découvrir des donjons cachés grouillant d'ennemis redoutables.

Pour survivre dans le monde éblouissant mais mortel d'Aurai, vous devrez faire preuve de ruse, d’intelligence et être bien préparé. Élaborez de nombreuses stratégies pour vaincre vos ennemis et ne négligez pas vos besoins fondamentaux. Vous pourrez partager votre incroyable périple avec un ami, en local ou en ligne.

Équipez-vous et devenez plus fort en améliorant vos armes, babioles et armures grâce au système d'enchantement ! De l'augmentation des dégâts, de la résistance aux intempéries, des dégâts élémentaires, de la personnalisation et plus encore ; vous trouverez votre enchantement parfait parmi plus de 85 recettes.

Une expérience unique à chaque partie

La sortie sur Switch est le fruit de mois de travail acharné entre Nine Dots Studio et Sneaky Box, le développeur chargé de mener les efforts pour porter le jeu sur la Switch.

L'édition définitive contient le jeu de base, ainsi que deux DLC "Trois Frères" et "Les Soroboreans", ainsi qu'une multitude de nouveaux contenus et de mises à jour, y compris de nouvelles armes, de nouveaux donjons ainsi que des améliorations de la qualité de vie.

Caractéristiques :