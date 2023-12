Outward annoncé sur Nintendo Switch

Développé par Nine Dots Studio, Outward se présente comme un RPG fantastique en monde ouvert sorti en 2023 sur supports concurrents. Fruit du partenariat avec Sneaky Box, un portage est actuellement en cours pour proposer le titre sur Nintendo Switch dans le courant 2024. En attendant de voir le rendu graphique et technique de cette version hybride, nous vous proposons de lire la déclaration de Guillaume Boucher-Vidal, PDG et Creative Director de Nine Dots Studio.

Amener Outward sur la Switch a toujours été un rêve pour nous (...). Je vais être tout à fait honnête, j'avais des doutes sur le fait qu'une version pour la Switch serait même possible. Outward est un grand jeu qui a été créé dans un contexte assez étrange et présente des limitations techniques très spécifiques. L'équipe de Sneaky Box a vraiment sorti un lapin de son chapeau avec ce portage. Je suis heureux qu'il y ait une nouvelle façon de jouer à notre jeu et avec des dispositifs comme le Steam Deck et la Nintendo Switch, il est tout à fait approprié que notre jeu soit désormais adapté aux déplacements. Guillaume Boucher-Vidal, PDG et Creative Director de Nine Dots Studio.