Outright Games tease un jeu DC Justice League pour 2023 sur Nintendo Switch

A l'occasion de sa première vidéo de présentation à la Nintendo Direct, l'éditeur Outright Games a partager avec les joueurs quelques éléments sur les licences à venir dans les prochains mois. La plus obscure d'entre-elles pour le moment concerne DC Justice League, un nouveau titre action-aventure attendu courant 2023 sur Nintendo Switch et supports concurrents.

Si nous n'avons que très peu d'informations à l'heure actuelle sur le titre, nous vous laissons découvrir son teaser ci-dessous.

Le jeu sera une grande aventure d'action avec certains des super-héros les plus emblématiques de la planète ! Nous allons bientôt vous en dire plus, alors surveillez cet espace.Vous pourrez incarner certains des membres les plus emblématiques de la Ligue des Justiciers et affronter certains des méchants les plus puissants de l'univers DC. Nous étudions les possibilités de DLC, mais rien n'est confirmé pour le moment. Le jeu est destiné aux 7-11 ans. Les familles et les amis plus âgés pourront y participer !