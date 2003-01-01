Outpath sortira le 19 février sur Nintendo Switch

Envie d'une expérience pixellisée cosy pour ce mois de février ? GrabTheGames & Silver Lining Interactive viennent de dévoiler la date de sortie de leur dernier titre : Outpath. Attendu pour le 19 février sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Outpath invite les joueurs à explorer à leur rythme des îles inconnues au style pixelisé. Ramassez. Fabriquez. Construisez. Explorez. Détendez-vous. Pas de limite de temps, pas de pression, juste vous et ce vaste monde ! Le jeu a déjà conquis le cœur des joueurs PC avec 94 % d'avis positifs sur Steam. Avec son arrivée sur consoles, les joueurs pourront désormais profiter de cette aventure aussi bien sur grand écran qu'en déplacement !