Outer Terror - Un nouveau jeu d'horreur indé s'invite sur Nintendo Switch

Inspiré par les classiques du jeu d'horreur des années 80 et 90, Outer Terror est une nouvelle création signée Salt & Pixel LLC et éditée par VoxPop Games Inc.. Attendu pour le 12 avril 2024 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer de présentation du jeu.

Dans Outer Terror, vous choisirez l'un des 10 survivants uniques, chacun avec son propre personnage, ses armes et ses attaques spéciales, pour affronter des vagues incessantes de terreurs d'un autre monde. En solo ou en coopération, chaque partie d'Outer Terror offrira aux joueurs une expérience différente grâce à des choix d'armes et d'améliorations aléatoires, des schémas d'ennemis et des zones de la carte. Vous pensiez que la zone de sécurité se trouverait au même endroit que la dernière fois ? Détrompez-vous, vous devrez vous frayer un chemin parmi les ennemis pour la trouver à chaque partie.