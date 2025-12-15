OUTBOUND - Les grands espaces seront mis en boîte au printemps sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Silver Lining Interactive, le développeur Square Glade Games et Maximum Entertainment France viennent d'annoncer la sortie d'éditions physiques standard et collector de Outbound sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et supports concurrents pour le deuxième trimestre de l'année 2026. Du côté de la Nintendo Switch 2, Silver Lining a annoncé que l'édition physique sera disponible sous forme de cartouche complète. Le titre sera ainsi disponible en édition classique et en édition collector.

Contenu de l'édition collector

Outbound est un jeu d'exploration en monde ouvert qui se déroule dans un futur proche et utopique. Vous commencez avec un camping-car vide, que vous pourrez ensuite transformer en la maison de vos rêves, seul ou avec vos amis. Construisez et explorez à votre rythme, récupérez des matériaux, fabriquez des objets et personnalisez votre véhicule à l'aide de pièces modulaires. Développez différentes technologies afin d'alimenter votre maison efficacement. Ajustez votre style de jeu pour vous adapter aux nouveaux paysages et aux conditions environnementales en constante évolution.

Sources d'énergie

Alimentez votre camping-car électrique avec de l'énergie solaire, éolienne ou hydraulique.

Construisez

Construisez votre base mobile à l'aide d'un système de construction modulaire. Personnalisez votre véhicule avec de la peinture, des décorations et des meubles pour concevoir votre intérieur.

Artisanat

Fabriquez des ateliers et des outils à l'aide des ressources fournies par Mère Nature. Développez des technologies de pointe et combinez-les pour créer de nouveaux matériaux.

Cultivez

Aménagez des jardins pour cultiver des plantes et des champignons aussi délicats que délicieux, puis cuisinez-les ou mangez-les crus pour subvenir à vos besoins.

Jouez ensemble

Explorez un monde ouvert haut en couleur rempli de biomes, de ressources et de secrets à découvrir avec vos amis. Jouez à Outbound seul ou avec jusqu'à 4 joueurs en co-op.