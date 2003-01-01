OUTBOUND - La sortie repoussée à la mi-mai

Si vous espériez prendre la route à bord de votre van aménagé la semaine prochaine dans OUTBOUND, il vous faudra encore patienter un petit peu, et promos, ce n'est pas la faute du carburant passant par le détroid d'Ormuz ! Silver Lining Interactive et Square Glade ont en effet annoncé repousser la sortie du titre de quelques jours, passant ainsi la date de sortie du 23 avril au 14 mai 2026 . Un problème relevé dans les phases finales nécessite en effet une correction pour ne pas nuire à l'expérience des joueurs, d'où la nécessité de ce report. Afin de patienter, nous vous rappelons qu'une démo est actuellement disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

Nous avons dû prendre la décision difficile de repousser la sortie d'Outbound au 14 mai. À un stade avancé du développement, un problème susceptible de nuire à votre expérience de jeu a été identifié. Malheureusement, nous n'avions plus assez de temps pour garantir une sortie sur toutes les plateformes à la date initialement prévue. Soyez assurés que notre équipe a travaillé d'arrache-pied pour résoudre ce problème et a fait tout son possible pour respecter le calendrier. Nous savons que cette nouvelle peut vous décevoir, mais nous vous remercions de votre compréhension et sommes convaincus que ce report permettra d'offrir une expérience plus aboutie et sans bug.

Source : Nintendo