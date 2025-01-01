Out of Sight s'offre une version physique sur Nintendo Switch avec Super Rare Games

Disponible depuis juin 2025 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Out of Sight s'apprête à s'offrir une (re)sortie sur la console hybride, mais cette fois-ci en version physique grâce à un partenariat entre The Gang Studio et Super Rare Games. Le titre sera officiellement disponible en précommande sur la boutique en ligne de Super Rare Games à partir du 12 mars 2026 .

Le monde sous un nouvel angle

Après avoir recouvré la vue grâce à son très cher Teddy, Sophie sait qu'elle doit trouver une issue avant qu'il ne soit trop tard. Le danger se cache partout : un faux pas, une planche qui grince ou un obstacle inattendu pourraient conduire à la capture... et à un destin incertain.

Sans la vue, mais pas sans espoir

Fiez-vous à votre intelligence et à votre instinct pour surmonter les nombreux défis du manoir. Avec seulement votre courage et Teddy pour vous guider, la survie est entre vos mains.

Un manoir aux secrets

Reconstituez l'histoire effrayante enfouie dans les murs du manoir. Dévoilez son passé tragique et découvrez les événements qui en ont fait un lieu de cauchemar.

Malaise psychologique

Les apparences sont parfois trompeuses. La frontière entre réalité et illusion est très mince, et vos sens peuvent vous trahir.

La survie avant tout

Échappez à vos impitoyables ravisseurs et découvrez les raisons de votre capture. Allez-vous découvrir la vérité et vous libérer, ou deviendrez-vous une âme perdue et emprisonnée à jamais ?