Out of Line, un jeu indépendant de puzzles entièrement dessiné à la main se lance sur l'eShop

Entièrement dessiné à la main, le charme d'Out of Line n'est pas à prouver comme en témoigne sa bande-annonce de lancement ci-dessous. Ce petit jeu indépendant de plateformes et de casse-têtes développé par Nerd Monkeys est d'ores et déjà disponible sur Nintendo Switch au prix de 9,89 euros ( jusqu'au 22 juillet , après quoi il prendra son tarif définitif de 10,99 euros).

Vous incarnez San qui veut s'échapper d'une usine avec l'aide d'une lance qu'il vous faudra apprendre à manier pour progresser dans l'étrange mais charmant monde qui se dessinera (littéralement) sous vos yeux. L'atmosphère unique du titre est bien palpable dans les images du jeu et nul doute que ce style artistique saura trouver son public ! Que pensez-vous d'Out of Line ?

Dans Out of Line, vous suivez les aventures de San, dans sa quête pour échapper à l'usine qui était autrefois sa maison. Plongez dans cette histoire et ce monde mystérieux, trouvez et aidez de nouveaux amis tout en parcourant ce magnifique jeu de plateforme 2D !