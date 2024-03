OTXO - Un nouveau successeur spirituel de Hotline Miami annoncé sur Nintendo Switch

Si Hotline Miami a su inspirer de nombreux développeurs, il est cependant difficile de lui trouver un successeur spirituel à la hauteur. Super Rare Games et Lateralis Heavy Industries tentent à leur tour de s'inspirer de ce titre atypique en proposant OTXI sur Nintendo Switch et supports concurrents. Attendu pour le 28 mars sur l'eShop, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Descendant dans un manoir sombre et mystérieux dans la peau d'un protagoniste anonyme lancé dans une quête vicieuse pour sauver son amour perdu, les joueurs se retrouveront à détruire sans pitié des hordes d'ennemis, à maîtriser des armes puissantes et à améliorer leur équipement au fil de la progression du jeu de type roguelike. Au fur et à mesure que les murs du manoir se teintent de rouge, les joueurs dévoilent des secrets cachés, et peut-être même leur propre passé oublié.

Avec une grande variété d'armes, plus de 100 capacités à débloquer, une mécanique unique de focalisation au ralenti et un manoir qui change à chaque fois que vous recommencez une partie, chaque déchaînement meurtrier dans OTXO est différent.