Otome Daoshi -Fighting for Love- disponible sur Nintendo Switch

Avis aux fans de Visual Novel de genre Otome, et qui n'ont pas peur de l'anglais, Aksys Games vient d'annoncer la sortie de Otome Daoshi -Fighting for Love- sur l'eShop de la Nintendo Switch. Nous vous laissons découvrir le trailer de cette aventure de fantasy venue de Chine.

Bienvenue dans le royaume de Kayu, où tous, hommes ou femmes, jeunes ou vieux, sont férus d’arts martiaux.

Vous incarnez l’une de ses habitantes, une prêtresse taoïste en formation, venue encourager son ami d’enfance au Tournoi de la bravoure.

Lors de cet événement, une attaque soudaine vous amène à devoir protéger votre pays et les personnes qui vous sont chères.

Combattez aux côtés de vos amis, mais aussi de vos ennemis, afin de sauver le royaume !