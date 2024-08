Otherwar s'offre une sortie surprise sur Nintendo Switch

Lorsque Vampire Survivors rencontre Enter the Gungeon, cela nous un nouveau titre original dénommé Otherwar. Se présentant comme un mélange de Tower Defense et de Bullet hell, le titre est disponible dès à présent et proposé au prix promotionnel de 3,99€ jusqu'au 1er septembre 2024. Nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

EXORCISER LES DÉMONS DE L’ENFER Toi, l’ange défenseur convoqué pour repousser l’invasion des Légions de l’Enfer, ton halo divin guidera vos défenses, mais ne t’attends pas à ce que tes adversaires restent les bras croisés : ils obscurciront le soleil de feu juste pour trancher tes ailes. Cependant, tu n’es pas sans moyens de riposte, puisque l’ange peut lui-même anéantir les ennemis si nécessaire. AFFRONTER L’ENFER DE BALLES À la différence d’autres jeux de Défense de Tour, les ennemis d’Otherwar te tiendront en haleine car presque chaque ennemi lance un projectile différent. Des yeux qui te suivent sans cesse aux toiles d’araignées qui s’approchent lentement et aux motifs de feuilles en tourbillon lancés par des tréants morts-vivants. Au milieu du chaos de la bataille, surveille également certains ennemis comme les nécromanciens qui, s’ils ne sont pas rapidement éliminés, feront surgir des squelettes des morts, menaçant de renverser tes défenses. CONSTRUIRE TA DÉFENSE Avant chaque mission, tu auras la chance de sélectionner des tours et des compétences pour te soutenir au combat. Des tours offensives directes aux dispositifs plus situationnels comme des champs ralentissants qui freinent l’avancée des ennemis, ou des emplacements qui abattent les projectiles entrants. En plus des structures, l’ange peut aussi améliorer ses propres compétences durant la bataille et acquérir de nouvelles capacités entre les missions. Chacun des 9 niveaux représente un casse-tête à résoudre.