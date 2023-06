Oreo et la licence Super Mario s'offrent une édition limitée de biscuits

Que vous soyez amateur d'Oreo ou non, il est improbable que vous ayez imaginé un jour qu'un partenariat soit un jour signé pour voir Mario et ses amis apparaître sur la face de ces biscuits. Et pourtant c'est bien une réalité, une édition limitée Super Mario verra très prochainement le jour aux Etats-Unis, et nous avons même le droit à un spot pour mettre en avant ledit partenariat. Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes sur la boutique US de Oreo. Il ne reste maintenant plus qu'à savoir si ces biscuits auront le droit à une mise en vente en Occident, et vous serez du genre à les déguster, ou à les exposer.