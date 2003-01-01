Order of the Sinking Star arrivera cette année sur Nintendo Switch 2

Arc Games et Thekla, Inc. ont officialisé l’arrivée de Order of the Sinking Star sur Nintendo Switch 2 et PC via Steam. Imaginé par le célèbre créateur Jonathan Blow, à qui l’on doit notamment Braid et The Witness, ce nouveau projet se présente comme une gigantesque aventure narrative et puzzle qui devrait débarquer plus tard en 2026 . Du côté de Arc Games, cette sortie représente une étape importante, puisqu’il s’agira du premier titre de l’éditeur sur Nintendo Switch 2. L’équipe estime que les fonctionnalités de reprise instantanée de la console correspondent parfaitement à l’expérience proposée par Order of the Sinking Star. Nous vous laissons découvrir ci-dessous un trailer du jeu.

À propos de Order of the Sinking Star

À mesure que les univers fusionnent et que les personnages se rencontrent, les systèmes d’énigmes s’entrelacent pour créer de nouvelles possibilités surprenantes. Explorez à votre rythme, revisitez les mondes déjà découverts et relevez les défis selon vos envies. Découvrez des personnages jouables uniques, maîtrisez des mécaniques de gameplay en constante évolution et percez les profonds mystères d’un vaste monde interconnecté. Mélangeant exploration, narration et mécaniques toujours plus riches, Order of the Sinking Star vous plonge dans une énigme vivante et mystérieuse, comme vous n’en avez jamais connue auparavant.

Caractéristiques du jeu

Maîtrisez un millier de défis interconnectés

Lancez-vous dans une aventure puzzle innovante proposant des dizaines de mécaniques de jeu et des centaines d’heures de contenu unique. Chaque énigme s’appuie sur la précédente et introduit de nouvelles mécaniques qui récompensent la curiosité et la persévérance.

Choisissez votre chemin et explorez à votre rythme

Parcourez quatre vastes mondes mystérieux, chacun doté de ses propres personnages, règles, dangers et secrets à découvrir. Allez et venez librement : vous êtes totalement libre d’aborder les énigmes à votre propre cadence.

Prenez le contrôle de héros improbables

Une reine, un voleur, un guerrier, un magicien et même un bateau parlant figurent parmi les héros de cette aventure. Chaque personnage possède des capacités complémentaires et une histoire captivante à raconter.

Déchiffrez une épopée mystérieuse

À mesure que les personnages jouables se rencontrent et que les mondes entrent en collision, le mystère commence à se dévoiler. Grâce au gameplay et aux notes que vous collecterez, vous en apprendrez davantage sur cet univers énigmatique. Indice après indice, pièce après pièce, vous découvrirez les secrets de l’Ordre de l’Étoile Engloutie.