Orange Season - Un nouveau farming simulator disponible sur Nintendo Switch

La farming simulator est à l'honneur en cette fin du mois d'octobre. Après Garden of the Sea, c'est au tour de Orange Season de faire son entrée au catalogue de la Nintendo Switch. Développé par Innerfire Studio, nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous.

Orange Season est un RPG de ferme agréable inspiré des classiques du genre ! Réalisez les rêves de votre fermier dans la belle ville d'Orange Town.

Cultivez, élevez des animaux, pêchez et minez pour construire una ferme rentable et prospère. Nouez des liens avec les residents en les aidant dans leurs quêtes et forgez des relations qui dureront toute une vie. Faites des pauses de temps en temps en participant aux mini-jeux et aux festivals de la ville. Explorez et ramassez des ressources tout en relevant les défis de votre nouvelle vie dans Orange Season !

Orange Town est une ville où se côtoient toutes sortes de personnes différentes, qui ont chacune leurs secrets, leurs luttes et leurs histoires. Gaites.vous des amis, créez des liens forts et trouvez votre propre voie en faisant la connaissance de tous. Arriverez-vous à vous épanouir dans cette communauté très animée ?

Caractéristiques: