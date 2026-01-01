OPUS: Prism Peak attendu mi-avril sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

A l'occasion du Indie World, Shueisha Games et le développeur SIGONO ont donné des nouvelles de leur prochain jeu solo OPUS: Prism Peak. Le titre sera finalement disponible sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et supports concurrents à partir du 16 avril 2026 . Nous vous laissons découvrir le dernier trailer en date ci-dessous.

À propos d'OPUS: Prism Peak

Dans OPUS: Prism Peak, les joueurs suivent Eugene, un ancien photojournaliste de 40 ans devenu propriétaire d'un café, qui retourne dans sa ville natale lorsqu'un accident soudain le propulse dans les Dusklands, un royaume calme et surréaliste où la lumière s'estompe et où règne une tristesse inexprimée. Là, son appareil photo abandonné depuis longtemps lui est rendu, et il rencontre une mystérieuse jeune fille qui se souvient seulement qu'elle doit retourner dans une montagne lointaine, au cœur de ce monde étrange.

Sans moyen évident de rentrer chez eux, les deux compagnons voyagent ensemble à travers des paysages fragiles et des souvenirs persistants, rencontrant en chemin des esprits curieux. Chaque esprit reflète une émotion, un souvenir ou une leçon différente, du cerf doux qui offre son appareil photo à Eugene à la licorne silencieuse qui observe depuis le bord du chemin. Ces rencontres guident le duo à travers les forêts, les villes et les sentiers de montagne, tout en révélant des vérités plus profondes sur les Dusklands et le monde intérieur d'Eugene.

Alors qu'une présence obscure, tachée de rouge et de noir, traque Eugene depuis l'ombre, les joueurs utilisent la photographie pour capturer des paysages à couper le souffle, des esprits divins et des moments décisifs dans un monde où tout est éphémère. La photographie devient à la fois un outil et une métaphore, préservant des fragments de mémoire tout en apprenant à lâcher prise, et permettant aux joueurs de découvrir la beauté envoûtante et les histoires cachées des Dusklands.