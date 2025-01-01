Oppidum - L'aventure multijoueur est disponible sur Nintendo Switch

Disponible depuis avril 2025 sur Steam, Oppidum vient de s'offrir une sortie ce jeudi 18 décembre sur l'eShop de la Nintendo Switch. Développé par le studio espagnol EP Games et pensé comme une aventure pour 1 à 4 joueurs en simultané, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous. Nouss avons eu l'occasion de nous y plonger quelques jours avant son lancement officiel, nous vous communiquerons une preview sur le titre dans les jours qui viennent.

Construis ton camp, collecte des ressources, fabrique de l'équipement, affronte les dangers que cache cette île rendue folle par la corruption et découvre son mystère dans cette aventure de survie narrative pour 1 à 4 joueurs.

· Le poids d'une prophétie repose sur tes épaules…

La corruption s'est emparée de l'île d'Insule et des créatures qui y vivent, un lieu autrefois empli de beauté et de magie, et que toi seul peux sauver de son funeste destin.

· …mais tu n'as pas à le porter seul

Transforme cette histoire en une aventure coopérative pour jusqu'à 4 joueurs. Aventure-toi dans les bois, les marais et les grottes, collabore pour construire votre camp et affrontez ensemble tous les dangers.

· Fais de ton camp ton espace sûr

Reste en sécurité et prépare-toi à continuer ton aventure. Fabrique des outils, améliore tes armes, construis des bâtiments, occupe-toi de tes cultures et animaux ou même cuisine des repas énergisants. Persuade ses habitants de te montrer les plans pour améliorer les structures et en faire ton foyer.

· Ne baisse pas ta garde sur une île rendue folle par la corruption

Aide et apprends des coutumes des créatures de l'île, mais sois prudent. Arme-toi, chasse des ressources, défends-toi et cherche les conseils des Protecteurs pour sauver ce monde magique.

· Tout ce que tu fais te rapprochera de ton objectif ultime

Tu es leur dernier espoir. Chaque combat que tu mènes, chaque objet que tu fabriques et chaque habitant que tu aides te rapprochera d'un pas de ton objectif : résoudre chacun de leurs mystères pour sauver ce monde magique de sa corruption.