Oppidum annoncé sur Nintendo Switch

Se présentant comme un jeu de survie en coopération, le développeur espagnol EP Games vient de confirmer la sortie prochaine de Oppidum sur Nintendo Switch, et bientôt sur Nintendo Switch 2 via une future mise à jour gratuite. Attendu pour le 18 décembre 2025 sur l'eShop de la console, nous vous laissons découvrir le trailer de présentation du jeu ci-dessous.

Construis ton camp, collecte des ressources, fabrique de l'équipement, affronte les dangers que cache cette île rendue folle par la corruption et découvre son mystère dans cette aventure de survie narrative pour 1 à 4 joueurs.

· Le poids d'une prophétie repose sur tes épaules…

La corruption s'est emparée de l'île d'Insule et des créatures qui y vivent, un lieu autrefois empli de beauté et de magie, et que toi seul peux sauver de son funeste destin.

· …mais tu n'as pas à le porter seul

Transforme cette histoire en une aventure coopérative pour jusqu'à 4 joueurs. Aventure-toi dans les bois, les marais et les grottes, collabore pour construire votre camp et affrontez ensemble tous les dangers.

· Fais de ton camp ton espace sûr

Reste en sécurité et prépare-toi à continuer ton aventure. Fabrique des outils, améliore tes armes, construis des bâtiments, occupe-toi de tes cultures et animaux ou même cuisine des repas énergisants. Persuade ses habitants de te montrer les plans pour améliorer les structures et en faire ton foyer.

· Ne baisse pas ta garde sur une île rendue folle par la corruption

Aide et apprends des coutumes des créatures de l'île, mais sois prudent. Arme-toi, chasse des ressources, défends-toi et cherche les conseils des Protecteurs pour sauver ce monde magique.

· Tout ce que tu fais te rapprochera de ton objectif ultime

Tu es leur dernier espoir. Chaque combat que tu mènes, chaque objet que tu fabriques et chaque habitant que tu aides te rapprochera d'un pas de ton objectif : résoudre chacun de leurs mystères pour sauver ce monde magique de sa corruption.