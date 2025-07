Operation Night Strikers - 4 shooters débarquent début août sur Nintendo Switch

Quatre classiques des shooters des années 80 sont de retour sur Nintendo Switch et Steam avec la compilation Operation Night Strikers. Proposé par TAITO Corporation, vous pourrez retrouver la compilation à partir du 7 août sur l'eShop de la console. Nous vous laissons découvrir le trailer ci-dessous, ainsi qu'un résumé des 4 jeux de la compilation :

Operation Wolf :

À l'aide d'une mitrailleuse et de grenades propulsées par fusée, les joueurs doivent infiltrer le territoire ennemi, capturer les otages et les emmener sains et saufs au point d'extraction ! Le nom de code de votre mission est Opération Wolf. N'échouez pas !

Opération Thunderbolt :

Une mission de sauvetage d'otages en Afrique est en cours, et un seul homme peut vous aider ! Roy Adams, héros de l'opération Wolf, est de retour, et cette fois, son ancien coéquipier béret vert, Hardy Jones, rejoint le combat. Votre code de mission est l'opération Thunderbolt. Des chances impossibles et une armée de méchants ne signifient rien pour ces soldats !

Night Striker :

Endossant le rôle d'un membre d'élite de l'unité offensive principale de l'UNSTAF (United Nations Special Tactical Action Force), alias Night Striker, les joueurs ont pour mission de détruire l'organisation terroriste ennemie. Ce ne sera pas facile, mais armés de leur aéroglisseur de combat ultra-rapide : Inter-Gray Xsi, les joueurs doivent faire face à des obstacles impossibles à surmonter et à une action explosive permanente !

Space Gun :

2039 AD : l'ère de l'exploration spatiale. En route pour enquêter sur un incident inexpliqué sur une station spatiale tentaculaire, une équipe de marines de l'espace reçoit un appel de détresse d'un vaisseau cargo, mais rien ne peut les préparer aux horreurs à bord ! Utilisez votre fusil polyvalent pour tuer les monstres, secourir les otages et sauver la situation avant que le temps ne soit écoulé !

En jouant sur Nintendo Switch, les joueurs peuvent utiliser pleinement les commandes à détection de mouvement Joy-Con™ pour reproduire cette sensation de fusil léger, et les joueurs Nintendo Switch et Steam peuvent...