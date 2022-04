Operation Highjump: The Fall of Berlin - Un Métal Slug Like en pleine Seconde Guerre Mondiale fait son apparition sur Kickstarter

Que diriez-vous d'un Metal Slug Like se déroulant en plein durant la Seconde Guerre Mondiale ? Voilà ce que proposent aux joueurs Mansion Games et Meridiem Games dans leur dernier projet Kickstarter dénommé Operation Highjump: The Fall of Berlin. A peine proposé sur la plateforme de financement participative, le titre a déjà atteint le premier palier fixé pour la sortie du titre sur Nintendo Switch et divers autres supports.

En attendant sa sortie prévue pour le mois de septembre 2022 , nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous. Et comme toujours si le projet vous intéresse, pourquoi ne pas participer à l'aventure en choisissant une des contributions proposées ?

Source : Kickstarter