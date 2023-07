Operate Now: Hospital - Le bistouri vous appelle sur Nintendo Switch

Si l'époque des Trauma Center vous manque et que vous avez une folle envie de manier un bistouri virtuel, Operate Now: Hospital devrait pouvoir répondre à vos attentes. Disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch à partir du 27 juillet 2023 , nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

EFFECTUEZ DES INTERVENTIONS CHIRURGICALES

Retirer des corps étrangers et réparer des fractures ne sont que quelques-unes des opérations réalistes disponibles. Apprenez à prendre des décisions critiques ! En tant que chirurgien, vous aurez besoin d'une main ferme pour faire des incisions parfaites et opérer les patients avec soin. Il est temps d'enfiler la blouse ! Mais ce n'est pas tout.

CONSTRUISEZ VOTRE PROPRE HÔPITAL

Votre expertise et votre vivacité d'esprit seront mises à l'épreuve. Construisez et gérez votre propre hôpital avec des salles d'urgence, des unités de soins intensifs et bien plus encore. Développez et améliorez votre hôpital, embauchez et formez de nouveaux chirurgiens, gérez vos ressources. Il faut être un vrai directeur d'hôpital pour gérer un établissement de santé aussi impressionnant !

VIVEZ UN DRAME MÉDICAL

Vivez des intrigues dramatiques comme dans les vraies émissions médicales télévisées. Operate Now : Hospital suit la vie de chirurgiens et de membres du personnel hospitalier comme le Dr Amy Clarke. Au fur et à mesure que vous progressez dans le scénario, cette aventure médicale unique mettra en lumière les mystères qui entourent l'hôpital, ses patients et ses médecins.

Caractéristiques du jeu