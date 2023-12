Open Roads débutera son aventure sur Nintendo Switch en février prochain

Annoncé il y a désormais plus de 3 ans lors des Game Award 2020 par son éditeur Annapurna Interactive, le thriller interactif Open Roads a deux bonnes nouvelles pour vous. Tout d'abord il s'est sorti de son développement chaotique (après le changement de direction dans l'équipe de développement) et sortira le 22 février prochain mais il arrivera de plus à la même date sur Nintendo Switch ! Toujours développé par l'équipe derrière Gone Home, il faudra cependant faire sans l'un des cofondateurs du studio, Steve Gaynor, qui a été écarté du développement du titre après de mauvais comportements de sa part.

Un beau jour d’automne, Tess Devine et sa mère Opal découvrent un paquet de vieilles notes et de lettres bien cachées dans leur grenier. D’anciens secrets de famille, des cambriolages datant de plusieurs décennies et un trésor perdu du côté de la frontière canadienne y sont évoqués… Ce qu’elles viennent de découvrir laisse imaginer un mystère bien plus sombre, qu’il serait pourtant préférable de ne pas remuer.



Mais les choses ne vont pas se dérouler comme prévu.



Dans Open Roads, Tess et Opal embarquent dans un road trip lors duquel elles vont explorer plusieurs propriétés familiales abandonnées depuis longtemps et ainsi faire resurgir le passé. Elles vont fouiller ces lieux en ruines où sont enfouis de vieux souvenirs, des choses que Opal essaie d’oublier depuis des années. Au fil de cette quête, plus que les secrets qu’elles recherchent, c’est elles-mêmes qu’elles vont apprendre à découvrir.



Avec la prestation de vedettes comme Keri Russell (The Americans, Star Wars, épisode IX : L'Ascension de Skywalker) et Kaitlyn Dever (Booksmart, Uncharted 4).



Fonctionnalités :

• Dans Open Roads, vous découvrirez l’histoire de la jeune Tess Devine âgée de 16 ans, au gré d’un road trip qu’elle partage avec sa mère pour mettre à jour ce qui fut abandonné dans des lieux évocateurs depuis longtemps oubliés.

• Savourez un road trip classique en roulant doucement vers votre prochaine destination, en jouant avec l’autoradio tout en bavardant avec votre mère.

• Un style novateur qui mélange environnements en vue subjective et personnages superbement dessinés à la main qui donnent vie à l’aventure.

• Un système de dialogues unique et attrayant, qui fait progresser la narration en révélant petit à petit les failles des personnages, leurs secrets et des vérités enterrées.

• Un road trip entre mère et fille créé par Fullbright, l’équipe multiprimée et saluée pour les titres narratifs Gone Home et Tacoma.