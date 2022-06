Onsen Master - Gérez vos bains publics dans un jeu délirant sur Nintendo Switch

Proposé par Whitethorn Games et Waking Oni Games, The Onsen Master vous proposer de gérer votre propre établissement de bains publics sur Nintendo Switch et supports concurrents. Attendu dans le courant de l'été , nous vous laissons découvrir son trailer de présentation ci-dessous.

Le concept d'Onsen Master remonte à 2015, lorsque le fondateur de Waking Oni Games, Derrick Fields, s'est inspiré de ses relectures régulières de Spirited Away, plus précisément d'une section du film dans laquelle le protagoniste travaille avec des esprits dans un établissement de bains. Cela a constitué la base du gameplay de gestion des clients des sources thermales d'Onsen Master, ainsi que le cadre et l'esthétique japonais du jeu. Après cinq ans de développement, une campagne Kickstarter et une période de bêta réussies, et le partenariat avec Whitethorn Games, Onsen Master est enfin prêt à sortir ce mois-ci.

Un sombre nuage plane sur l'île d'Izajima, ses effets pesant lourdement sur les habitants. Des esprits malicieux appelés yokai se déchaînent dans les sources chaudes de l'île. Et le grand maître de l'onsen, gardien des sources chaudes et guérisseur des maux, a mystérieusement disparu. Les joueurs joueront le rôle de son apprenti, Mu, afin de rétablir l'équilibre et de découvrir ce qui est arrivé au Maître de l'Onsen.

Onsen Master propose un jeu d'arcade en solo et en coopération à deux joueurs, dans lequel les joueurs doivent gérer les clients de leurs sources chaudes, et préparer et assembler les bons ingrédients pour soigner leurs maux. Courir autour des sources d'eau chaude, se disputer les clients errants et mettre les bonnes concoctions dans les bons bains peut déjà être assez mouvementé, mais des yokai gênants cherchent à entraver l'excellent service des joueurs. Mu pourra-t-il surmonter les obstacles pour revitaliser et reconnecter les communautés d'Izajima ? Passez à l'action et découvrez-le !