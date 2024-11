Oniverse - La marque française dévoile son nouveau Casque Gaming sans-fil Polaris

Que ce soit pour vous plonger pleinement dans votre session de jeu ou pour limiter de déranger votre entourage, il est toujours intéressant d'avoir un casque audio dans son setup. Si quand on parle casque Gaming certains pensent d'abord à PDP ou encore à Turtle Beach, nous allons nous arrêter aujourd'hui sur la marque française Oniverse qui vient de sortir son nouveau modèle sans fil dénommé Polaris. Ce dernier se présente comme un casque multiplateforme à tarif abordable (59,99€) proposant 3 modes de connexion différents (dongle, bluetooth, filaire) et une autonomie estimée de 48h pour 3h de temps de recharge. Nous vous laissons découvrir le produit ci-dessous accompagné de son communiqué officiel.

Le Polaris offre 3 modes de connexion différents : son dongle 2.4GHz avec une faible latence de 22ms permet de jouer aux jeux sans délai, sa fonction Bluetooth permet de se connecter à divers équipements sans accessoires supplémentaires, le casque peut également être utilisé en mode filaire avec un câble Jack 3.5mm fourni, pour une multi- compatibilité optimale. Ce casque gaming pèse 225g et est équipé de coussinets confortables et respirants pour une utilisation longue durée. L’autonomie de 33h avec LED et le son Surround virtuel 7.1 (uniquement sur PC) sont des atouts importants pour les joueurs de FPS. Les accessoires fournis avec le Polaris permettent une utilisation multiplateforme pour qu’un seul casque réponde à tous les besoins. Son dongle USB-C s’intègre dans l’adaptateur USB-A fourni pour une compatibilité sur les supports récents ou anciens. Le câble Jack 3.5mm inclus se branche sur toutes les manettes et équipements dotés d’un port Jack. Les fonctionnalités proposées pour le prix de 59,99€ permettent de rendre le gaming accessible au plus grand nombre sans concessions sur la qualité.