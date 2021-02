Onirike, un tout nouveau jeu annoncé sur Nintendo Switch

La Nintendo Switch s'apprête à accueillir un tout nouveau jeu. Onirike, un titre développé par DevilishGames à qui l'ont doit notamment quelques petits jeux tel Kolumno ou King Lucas déjà disponibles sur l'eShop. Onirike, un plateformer en 3D, est donc attendu à l'horizon du printemps 2021 sur la console hybride sans plus de précision. Afin d'en découvrir plus sur le jeu, voici quelques informations sur celui-ci ainsi que sa toute dernière bande-annonce.





L'enthousiasme nourrit nos rêves. On en a depuis notre enfance et on les appelle ainsi tant qu’ils restent inaccomplis. Mais… t’es-tu déjà demandé ce qui arrive aux rêves qui ne deviennent jamais réalité ?



Onirike et un jeu vidéo d’aventure, de puzzles et de plateformes 3D original qui se déroule dans un monde complexe et ouvert, conçu à partir d’une histoire non linéaire et représenté par une esthétique graphique et sonore très particulière.







Pendant le jeu, l’utilisateur jouera le rôle de Prieto, un être étrange qui ne connaît pas sa propre nature, mais qui possède une capacité singulière lui permettant de devenir invisible. L’exploration, l’astuce et la culture de plantes de gypsophile seront les éléments clé pour déceler les secrets de l’histoire de Prieto et l’orbe qu’il habite.



Caractéristiques principales :



Explore le monde complexe et ouvert d’Onirike.

Découvre sa fascinante histoire non linéaire.

Laisse-toi surprendre par son style graphique et sonore si particulier.

Gagne de nouvelles capacités pour Prieto.

Cultive des gypsophiles stratégiquement.

Évite les dévoreurs d’âmes grâce à l’invisibilité.







Onirike est un projet financé par Red.es et FEDER à travers le Programme de Red.es visant à stimuler le secteur des jeux vidéo. Il s’agit d’aides cofinancées par le Fonds européen de développement régional (FEDER) du Programme opérationnel plurirégional d’Espagne (POPE) 2014-2020.