ONI: Road to be the Mightiest Oni aura le droit à une version physique sur Nintendo Switch

Dévoilé lors du dernier Nintendo Indie World, ONI: Road to be the Mightiest Oni avait su faire son petit effet auprès des joueurs avec son style enchanteur. Aujourd'hui, l'éditeur Français Red Art Games reviens vers nous avec une bonne nouvelle, le titre de KENEI DESIGN et SHUEISHA GAMES aura bien le droit à une sortie en version physique sur consoles PlayStation ainsi que sur Nintendo Switch. Les précommandes démarreront à partir du 21 avril sur la boutique en ligne de Red Art Games.

Les joueurs qui précommanderont ONI : Road to be the Mightiest Oni sur la boutique de Red Art Games recevront gratuitement un sac fourre-tout ainsi qu'un porte-clés. ONI : Road to be the Mightiest Oni sera également disponible chez divers détaillants en Europe.



Chaque boîte d'ONI : Road to be the Mightiest Oni contiendra un coupon avec un code donnant accès à deux éléments téléchargeables gratuitement : "L'outil de voyage de Kuuta : Crête de camouflage" et "Kimono de Kanna : Motif de crâne".