One Way Heroics Plus annoncé pour juin sur Nintendo Switch

Autre titre révélé lors de L'Indie Live Expo 2020, One Way Heroics Plus est sorti initialement en 2015 sur Steam, et s'apprête à s'offrir une seconde jeunesse sur Nintendo Switch. Attendu le 18 juin 2020 , le titre propose un mélange de rogue-like et de RPG, agrémenté d'une foule de contenu supplémentaire, ainsi qu'une traduction anglaise.

One Way Heroics Plus est un jeu dans lequel vous devez continuer à progresser vers la droite afin d'échapper à l'ombre qui engloutit la carte ! Un monde gouverné par les ombres.

Dans le jeu, une ombre venant de la gauche de l'écran avance constamment et enfloutit la carte. Si vous êtes happés par l'ombre, c'est la fin du jeu ! Vous ne pourrez pas retourner en arrière. L'ombre continue d'avancer même quand vous êtes chez le marchand ou quand vous combattez. Vous devez aller de l'avant et sauver le monde. Si vous bougez ou attaquez, vos ennemis en font de même. Pour finir le jeu, vous devrez vaincre le Demon Lord qui apparait après un certains temps. Un round dure environs 30 minutes et certains éléments sont gardés pour le round suivant. Pourrez-vous surmonter toutes les épreuves de cette aventure ? Caractéristiques : Une version définitive incluant les éléments de One Way Heroics et One Way Heroics Plus sur Nintendo Switch

Contrôles optimisés pour la Nintendo Switch

11 classes pour vos personnages

Allier et PNJ pour épauler vos héros

Plus de 360 objets

9 fins différentes

Une fonction Replay