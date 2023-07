One Piece: Pirate Warriors 4 - Le Gear 5 de Luffy débarque dans une nouvelle série de DLC

Si vous suivez l'actualité autour de One Piece, vous n'êtes pas sans savoir que le Gear 5 de Luffy s'arrête à faire son apparition dans l'animé de la TOEI. Pour l'occasion, Bandai Namco en a profité pour faire une annonce autour de son jeu vidéo One Piece: Pirate Warriors 4. Plus précisément, le titre va avoir le droit à partir du mois de septembre à un nouveau Character Pass, incluant Luffy Gear 5, ainsi que d'autre combattants. Si la plupart ne sont pas encore connus, nous pouvons voir dans le trailer de présentation les ombres de Uta et Gol D. Roger. En attendant plus d'informations sur ce Character Pass, nous vous laissons visionner son trailer japonais ci-dessous.