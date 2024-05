One More Gate: A Wakfu Legend - Le deck-builder est disponible sur Nintendo Switch

Disponible depuis le 21 mai dernier, One More Gate: A Wakfu Legend est la dernière création du développeur et éditeur Ankama. Se présentant comme un deck-builder, nous vous laissons découvrir la bande annonce animée du jeu vidéo ci-dessous :

One More Gate est un roguelite-deckbuilder mêlant exploration et combats stratégiques au tour par tour. Partez à la découverte de lieux fantastiques, maitrisez la puissance du Wakfu pour créer des combos de cartes destructeurs et venez à bouts de tout ce qui se dressera sur votre route.

Découvrez l’univers du « Monde Des Douze » au travers d’Oropo:

Traversez le portail et explorez des niveaux générés procéduralement. Choisissez le chemin le plus judicieux, combattez des créatures et participez à des évènements qui vous renforceront…Ou pas.

Gagnez en puissance et maitrisez les pouvoirs du Wakfu:

Energie naturelle propre au Monde des Douze, vous devrez apprendre à utiliser la variation du flux à votre avantage si vous souhaitez gagner contre les créatures les plus redoutables !

Rencontrez des personnages insolites et réalisez des quêtes:

Une maitre de dojo, une grand-mère culturiste…L’univers de One More Gate regorge de personnalités singulières qui vous proposeront d’effectuer des missions en échange de fabuleux butins.

Collectionnez toujours plus de cartes et améliorez-les pour créer des combos destructeurs:

Terrasser des monstres, ouvrir des coffres ou dépenser ses kamas auprès d’un marchand…Autant de manières d’étoffer votre deck à l’aide d’une centaine de cartes disponibles dans le jeu.

Chaque run est unique:

Gemmes aux pouvoirs insoupçonnés, bénédictions (ou malédictions) divines…De nombreux secrets qui ne demandent qu’à être découverts vous attendent ! Prêt à passer de l’autre côté ?