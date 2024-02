One More Dungeon 2 débarque sur Nintendo Switch

Après un premier opus paru en 2017 sur l'eShop de la Nintendo Switch, la licence One More Dungeon revient en 2024 avec un nouvel opus sobrement intitulé One More Dungeon 2. Attendu pour le 1er mars 2024 sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons visionner son trailer de présentation ci-dessous.

One More Dungeon 2 mêle le rogue-lite au dungeon crawler, le tout dans un univers de fantasy. Vous incarnez un personnage sans nom en quête d'aventure, dans un donjon ancien plein de secrets, de pièges et de créatures hostiles. Vous vous réveillez dans les ruines d'une forteresse ancienne, où des escargots géants doués de conscience vous retiennent en captivité. Utilisez un vaste arsenal de bâtons magiques, d'armes de mêlée et d'artefacts interdits pour vous frayer un chemin à travers la foule de vos ennemis et vous en sortir en vie ! Caractéristiques : Exploration et combats en 3D

Niveaux générés procéduralement

Combats de boss

5 régions différentes

Un arsenal d'armes et de magie

Source : Nintendo