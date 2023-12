One Last Breath aura le droit à une sortie physique sur Nintendo Switch

Développé par Maniac Panda Games, One Last Breath plonge le joueur dans un monde malade suite aux actions de l'Humanité. Dernier espoir du monde, Gaia est l'ultime création de Mère Nature qui sera chargée de rétablir l'équilibre. Attendu courant 2024 sur Nintendo Switch et supports concurrents, Selecta Play a annoncé la signature d'un partenariat avec Maniac Panda Games pour proposer le jeu en version physique sur Nintendo Switch et PS5. En attendant de nouvelles infos, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

One Last Breath raconte une histoire de désespoir mais aussi d'espoir. Même si le monde post-apocalyptique de cette aventure en 2,5D a été détruit, les pouvoirs de Gaia pourraient suffire à rétablir la vie. Mais ce ne sera pas facile. De nombreux mutants redoutables la traqueront sans pitié Née du dernier souffle de Mère Nature, Gaia a la capacité de contrôler l'environnement. Créez des chemins à l'aide de troncs, invoquez des lianes pour les suspendre entre les interstices et résolvez des énigmes en utilisant vos pouvoirs pour sauver notre planète. L'humanité n'existe plus. Des décennies de pollution et de cupidité l'ont conduite à l'extinction totale. Cependant, son écho peut encore être entendu. Au cours de son voyage, Gaia visitera des usines abandonnées remplies d'obstacles dangereux créés par l'homme. Comment peuvent-elles encore fonctionner? L'aventure de Gaia est une question d'équilibre. Elle trouvera à la fois la brutalité et la tendresse en essayant de survivre à d'étranges créatures et de protéger les personnes sans défense. Seul notre monde peut être aussi impitoyable que charmant. Utilisez vos pouvoirs surnaturels pour résoudre toutes sortes d'énigmes basées sur l'environnement.

Découvrez ce qui est arrivé à l'humanité tout en explorant un monde magnifique mais triste.

Échappez à des mutants mortels et sauvez la faune sans défense.

Profitez d'une expérience immersive grâce à un design sonore soigné.

N'oubliez pas de prendre soin de notre planète dans la vie réelle!